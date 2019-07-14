الزمالك يستأنف تدريباته غدًا

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعديل موعد أول مران للاعبين بعد العودة من قبرص أمس. من قبرص أمس. حيث يؤدي الفريق مرانه بملعب النادي في العاشرة مساء غدا الاثنين بهدف حصول اللاعبين على أكبر قدر من الراحة. غدا الاثنين بهدف حصول اللاعبين على أكبر قدر من الراحة. ويستعد الفريق لخوض ثلاثة لقاءات مهمة متبقية في بطولة الدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

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