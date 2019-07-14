عمرو جمال يسعى للعودة بقوة في هجوم الأهلي

قال عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الروح المعنوية المرتفعة التي يشهدها معسكر الإعداد المقام في إسبانيا تؤكد إصرار اللاعبين على الفوز بلقب الدوري من خلال الظهور بشكل مميز أمام المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات البطولة.

وأوضح أن المعسكر الحالي هو أحد أفضل المعسكرات التي خاضها الفريق ،لأنه أتاح للجهاز الفني الوصول باللياقة البدنية للاعبين إلى أفضل معدلاتها من خلال التدرب على فترتين يوميا، وخوض مباريات ودية أمام مدارس كروية متنوعة من اسبانيا وانجلترا ، وهو ما ساهم في جاهزية الجميع على كافة المستويات، فضلا عن زيادة الانسجام واهتمام الجهاز بكل التفاصيل وتحفيز اللاعبين علي التركيز من أجل الفوز بالمباراتين المقبلتين في مشوار الدرع وحسم اللقب.

وأكد عمرو جمال أنه لا صوت يعلو داخل الفريق حاليا على الفوز باللقب، و كل ما يشغل الجميع خلال هذه الفترة هو تقديم أفضل أداء وعدم السماح بأية أخطاء في المباريات ، وهو ما يظهر بشكل فعلي من خلال اهتمام أعضاء الجهاز الفني بتنفيذ كافة التفاصيل الخططية والفنية ، وتكرار هذا الأمر لضمان الظهور بالشكل المطلوب، خاصة ان الجميع يقدرون جيدًا أهمية وصعوبة المواجهتين في هذا التوقيت بعد توقف المسابقة لفترة طويلة والأجواء التي يعيشها الشارع

الكروي منذ خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لافتا إلى إن انتظام اللاعبين الدوليين في المعسكر وتواجدهم مع الفريق خلال هذه الفترة يدعم حظوظه في المنافسة على الفوز باللقب.

وأضاف ان الموسم الحالي هو الأصعب في تاريخ المسابقة لإقامته في ظروف استثنائية للغاية تسببت في امتداد المسابقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى الضغط الرهيب الذي صاحبها وأدى إلى خوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام ، وهو ما أدى إلى كم كبير من الإصابات والإجهاد ، والتأثير بشكل سلبي على أداء الفريق ونتائجه ، لكن فريق الأهلي لا يعرف الأعذار ولا يقدم مبررات ، ولكنها ظروف يعلمها الجميع، وهو ما زاد من حماس اللاعبين وإصرارهم على تعويض الخروج من بطولة إفريقيا؛ من أجل الفوز بلقب الدوري بعد أن عانى الأهلي من غياب التوفيق بشكل كبير مع وصوله للنهائي مرتين دون تحقيق اللقب الإفريقي .

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وأشار إلى أن معدن جمهور الأهلي ولاعبيه يظهر في الأوقات الصعبة ، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال التفاف الجماهير حول اللاعبين في الأوقات العصيبة،

مضيفًا أن المنافسة في الموسم الحالي كانت صعبة للغاية مع أكثر من فريق، فضلا عن كم الإصابات الذي تعرض له اللاعبون لفترات طويلة، مما أدى إلى خسارة جهود العناصر المميزة فى الأوقات الحرجة، لكن الأمور تحسنت خلال الأسابيع التي سبقت فترة التوقف ووصل الاهلي إلى مستوى مميز وكان يأمل في مواجهة المقاولون العرب والزمالك قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية ،مؤكدا أن الفريق لن يفرط في الفوز بالدوري والكأس والسوبر، إلى جانب السعي بكل قوة نحو الفوز دوري الأبطال الأفريقي.

وألمح عمرو جمال إلى أنه على الصعيد الشخصي لم يكن موفقا خلال الموسم الماضي بعد أن قضى فترة طويلة على قائمة الانتظار، إلى جانب تعرضه للإصابة قبل انطلاق مباريات الدوري الثاني رغم إشادة الجهاز الفني به والرغبة في الدفع به بالمباريات، لكنه القضاء والقدر الذي يؤمن به، مشيرًا إلي أنه يقاتل خلال التدريبات ويأمل في أن يكون له دور في اللقاءات المقبلة.

وقال إن المنافسة في خط هجوم الاهلي تشتهر بالقوة عبر تاريخ النادي الذي يضم اللاعبين الأفضل دائما، والجميع يعرف ان النادي لديه في الوقت الراهن تشكيلة تساوي فريقين وهو ما يحتاجه للمشاركة في كل البطولات التي ينافس عليها، وأي لاعب يحظى بشرف المشاركة بقميص الأهلي يجد كل الدعم من زملائه من أجل صالح النادي بشكل عام.

وعن مسألة ارتباطه بخوض تجربة جديدة خارج النادي في الموسم المقبل أكد ان هذا الأمر يتكرر مع عدد كبير من اللاعبين مع كل فترة انتقالات، لكنه مستمر في الأهلي وتركيزه في الملعب فقط، ويدعم أي قرار يخدم مصلحة النادي.