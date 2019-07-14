طبيب الأهلي: حالة سعد سمير تتحسن

حرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التواصل مع سعد سمير مدافع الفريق؛ للاطمئنان على حالته، في ظل برنامج

العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.

وأكد أن اللاعب يتحسن بشكل كبير ويتقدم في برنامج التأهيل الذي يخضع

له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة.

وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.