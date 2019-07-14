عصام عبدالفتاح يعتذر عن عدم الاستمرار في رئاسة لجنة الحكام

اعتذر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة، بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد بالكامل. اللجنة، بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد بالكامل. استقر اتحاد الكرة على تكليف وجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة، بتسيير أعمال لجنة الحكام الفترة الحالية.

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