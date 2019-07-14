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أزارو يعود لتدريبات الأهلي

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 قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، لا يعاني من أي إصابات، مشيرًا إلى أن عدم

مشاركته في مران، أمس السبت، كانت بسبب شعوره بالإجهاد.

 أوضح، أن ازارو خاض تدريبات بدنية لتجنب التعرض للإصابة بعد

شكواه من الإجهاد، وهو جاهز للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

 يستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكام الإسباني، في ثالث المباريات الودية، غدًا الإثنين، على ملعب بيناتار أرينا بمدين سان بيدر في ختام معسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.

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