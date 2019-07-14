لاسارتي يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي الدوليين

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف،فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا.
تحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصىاستفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري.
كان الجهاز الفني وضع برنامجًا بدنيًا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لأيام عدة عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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