الأهلي يواصل تدريباته في إسبانيا على فترتين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استمرار التدريب على فترتين في معسكره المقام حاليًا في مدينة اليكانتيالإسبانية.
وضع اليخاندرو، مخطط الأحمال، برنامجًا بدنيًا مكثفًا؛ استعدادًا لخوض مباراة أوكام الإسباني الودية، غدًاالإثنين، على ملعب بيناتار أرينا، في ثالث اللقاءات الودية بالمعسكر.
يستعد الأهلي عقب العودة للقاهرة لاستئناف مبارياته المتبقية في بطولة الدوري، بمواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم درع الدوري.
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