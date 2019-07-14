«ساريتش» لاعب البوسنة يعزز صفوف الأهلي السعودي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

يواصل الأهلي السعودي تدعيم صفوفه استعدادا لمواجهة غريمه الهلال في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد ضم الفيس ساريتش لاعب وسط منتخب البوسنة لمدة ثلاث سنوات.

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وسيلتحق ساريتش (28 عاما)، القادم من سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي، بمعسكر الأهلي في النمسا يوم الثلاثاء كما أعلن النادي صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي عبر تويتر.

وقضى ساريتش معظم مسيرته في أندية كرواتية قبل الانتقال إلى كوريا الجنوبية في الموسم الماضي وشارك مع منتخب بلاده في منافسات دوري الأمم الأوروبية العام الماضي وسجل هدفا في الفوز 2-صفر على ايرلندا الشمالية.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة الهلال في دور 16 بدوري الأبطال في أغسطس آب المقبل تحت قيادة فنية جديدة بعد تعيين المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الشهر الماضي.