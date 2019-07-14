شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن ضم 5 لاعبين جدد لصفوف الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيتم الإعلان عن كافة الصفقات التي تم التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد مباراة الأهلي، في ختام بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وأشار رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أنه تم التعاقد مع 5 صفقات مميزة للغاية، وستكون بمثابة صفقات قوية وإضافة للفريق خلال الموسم المقبل، ومن ضمن تلك الصفقات لاعبين عرب.

وأوضح مرتضى منصور أن النادي يتعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق، من أجل المنافسة على البطولات محليًا وأفريقيًا.