شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يتحدث عن فترة الإعارة والمنافسة على مركز الظهير الأيسر بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العائد بعد فترة الإعارة التي قضاها في نادي الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف، سعادته بهذه العودة إلى بيته الذي تربي فيه منذ مرحلة الناشئين، مشيرا إلى أن هذه العودة طبيعية وهو يخوض حاليا فترة التأهيل البدني بعد ابتعاده عن الكرة لأكثر من شهرين، مشددا على أنه قطع شوطا كبيرا في هذه المرحلة وأمامه أيام معدودة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق.

وقال حسين، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن فترة إعارته في الدوري السعودي كانت مفيدة نظرا لقوة المسابقة والمنافسة الشرسة فيها خاصة، وأنه شارك بصفة أساسية في المباريات واكتسب المزيد من الخبرات من هذه التجربة وصنع اسما داخل واحدا من الدوريات القوية والمعروفة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وتلقي العديد من العروض وهو ما يؤكد نجاح تجربته هناك بعدما نال استحسان الجميع من خلال الاداء والمستوى الذي قدمه في المباريات.

معسكر في الوقت المناسب

وأضاف ان مشاركته مع الأهلي في معسكر اليكانتي الحالي تهدف إلى تأهيله بدنيا وفنيا، مشيرا إلى أن فترة الإعداد جاءت في الوقت المناسب للشد من أزر اللاعبين وتأهليهم بدنيا ونفسيا خاصة أن الفريق أمامه مباراتين غاية في الصعوبة يتوقف عليهما حسم الدرع وهو ما أضفى على المعسكر المزيد من الالتزام والجدية في التدريبات التي تقام على فترتين يوميا.

وأوضح أن المرحلة المقبلة صعبة خاصة وأنها تشهد حسم درع الدوري بعد موسم شاق واستثنائي والجميع يعتبر مباراتي المقاولون والزمالك بمثابة «حياة أو موت»، وقال إنه تابع الموسم الحالي وشاهد جميع مباريات والأهلي التي شهدت منافسة شرسة وهو ما يخلق الكثير من الدوافع لتكملة المشوار خاصة وأن الفريق أمامه خطوتين فقط للفوز باللقب.

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استيعاب فكر الجهاز الفني

وأكد حسين السيد، على أن التواصل قائم بين جميع اللاعبين داخل المعسكر من خلال الأحاديث التي تدور بينهم خاصة في الفترة بين التدريب الصباحي والمسائي للشد من أزر الجميع والتأكيد على أهمية هذه المرحلة وضرورة القتال من أجل تحقيق أهدافها.

وقال إن أهداف المعسكر تتحقق يوما بعد الآخر في ظل ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبين زيادة الانسجام واستيعاب فكر الجهاز الفني والذى ظهر من خلال أداء الفريق في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما حتى الآن مما يؤكد على جاهزية الأهلي لمواجهة تحديات الفترة المقبلة.

وعن رؤيته وطموحاته في الموسم الجديد قال حسين السيد، إن أهم ما يشغله في الوقت الحالي هو ضرورة القتال في التدريبات حتى يقف على قدمة ويطور من قدراته البدنية لأن الموسم القادم صعب ويشهد منافسة كبيرة ويريد أن تكون له بصمة واضحة مع الفريق.

و عن المنافسة في مركز الظهير الأيسر قال حسين السيد إن هذا المركز يضم إلى جواره أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد، والمنافسه بينهم إيجابية وتزيد من القتال في التدريبات، وتصب في مصلحة الفريق في النهاية خاصة أن الجهاز الفني يعرف إمكانات كل لاعب والمطلوب تنفيذه وفقا لفكره الفني والخططي، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي يعرف قيمة المنافسة في ناد بحجم الأهلي ويرغب في التعبير عن نفسه بعد المزيد من الخبرات التي اكتسبها خلال فترة إعارته.

وأرسل حسين السيد رسالة لجماهير الأهلي أكد فيها على ارتباطه الشديد بهم مؤكدا أنهم أعظم جمهور في العالم والشريك الأساسي في كل البطولات والجميع داخل الفريق يسابقون الزمن ويقاتلون في التدريبات لإهدائهم درع الدوري وتعويض الاخفاق الأفريقي ومن بعده الفوز بكل البطولات، مؤكدا أن جمهور الأهلي لا يرضى سوى بالفوز ولا يقبل بغير الصعود لمنصات التتويج في أي بطولة يشارك فيها الفريق مهما كانت حجم المنافسة.