شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقترب من ضم «رودريجيز».. ونابولي يراقب الموقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز، من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من جاره اللدود ريال مدريد.

ويرغب رودريجيز في مواصلة العيش في العاصمة الإسبانية مدريد ولكن بما أنه خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال فإنه وجه أنظاره صوب أتلتيكو مدريد، بحسب صحيفة «ماركا» اليوم الأحد.

Advertisements

وقضى رودريجيز الموسمين الماضيين معارا لفريق بايرن ميونخ الألماني.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه نابولي الإيطالي أيضا لتعزيز صفوفه بصانع اللعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة «آ س» الإسبانية الأسبوع الماضي أن نابولي يعتمد على ثلاثة عوامل لإنجاح صفقة ضم رودريجيز، وهي: رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوني، مدرب نابولي، وحاجة ريال مدريد لبيع النجم الكولومبي، بالإضافة إلى رفض ريال مدريد العرض المقدم من جاره أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب.

ولذلك، تثق إدارة نابولي في أن نظيرتها في ريال مدريد، برئاسة فلورينتينو بيريز، ستوافق على عرضها لضم رودريجيز عاجلا أو أجلا، كون النادي الإسباني لا يرغب في خسارة ثمن اللاعب البالغ 42 مليون يورو عند انتهاء تعاقده في 2020.