شكرا لقرائتكم 6 صفقات جديدة تظهر لأول مرة مع طلائع الجيش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد فترة إعد طلائع الجيش والتي تنطلق اليوم الأحد ، ظهور 6 صفقات جديدة للنادى العسكري لأول مرة بعد التعاقد معها فى الميركاتو الصيفى الحالى .

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسي ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وتبدأ اليوم الأحد فترة إعداد نادى طلائع الجيش للموسم الجديد على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث يتجمع اللاعبون فى تمام الثالثة عصراً ويعقد الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس جلسة تعارف معهم لشرح طبيعة المرحلة القادمة .

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وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.