شكرا لقرائتكم بدلاء الإسماعيلي يشاركون في ودية الكهرباء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى على منح فرصة للاعبيه الذين لم يشاركوا فى ودية فريق مصر للظهور فى ودية الدراويش القادمة أمام الكهرباء المقرر لها اليوم الاحد ، لضمان رفع اللياقة البدنية والفنية لجميع اللاعبين بنفس الدرجة .

يلعب عصر اليوم الأحد فريق الإسماعيلى مباراة ودية مع نظيره الكهرباء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الزمالك.

كان الإسماعيلى خاض آخر ودياته يوم الجمعة الماضى أمام نادى مصر وانتهت بالتعادل السلبى.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.