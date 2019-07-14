شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: حالة سعد سمير في تحسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي على حالة سعد سمير مدافع الفريق الأحمر، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.
كشف طبيب الأهلي أن اللاعب يتحسن بشكل كبير ويتقدم في برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة.
وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.
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