لاسارتي يجتمع برباعي الأهلي الدولي في إسبانيا...

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جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع رباعي الفريق الدولي محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف فور وصولهم أمس ،السبت، إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا.
وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري.
وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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