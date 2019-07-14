شكرا لقرائتكم هل يتقاضى أشرف بن شرقى 18 مليون جنيه سنويا من الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجمعت الصحف السعودية والمغربية، على اقتراب أشرف بن شرقى لاعب الهلال، من الانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وحرص الخليج 365 على معرفة قيمة الراتب السنوى للمغربى أشرف بن شرقى، قبل انتقاله بشكل رسمى لنادي الزمالك، خاصة أن ضمن اللاعبين المعروفين بتقاضى مبالغ مالية كبيرة سنويا.

وينص عقد أشرف بن شرقى مع نادي الهلال السعودى على تقاضى اللاعب المغربى 45 مليون جنيه خلال مدة التعاقد البالغة موسمين ونصف الموسم، مما يعنى أن عقده السنوى يبلغ 18 مليون جنيه مصرى.

وحال انضمام أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك، سيكون النادي الأبيض مطالب بسداد قيمة مادية مقاربة لما يتقاضاه اللاعب مع نادي الهلال السعودى بشكل سنوى.