شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعدل موعد ودية الكهرباء بسبب النسور وأسود التيرانجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر تعديل موعد مباراته الودية المقرر لها اليوم مع نادى الكهرباء لتنطلق فى الرابعة والنصف عصراً بدلاً من الخامسة لمشاهدة مباراة تونس والسنغال.

كان الإسماعيلى خاض آخر ودياته يوم الجمعة الماضى أمام نادى مصر وانتهت بالتعادل السلبى.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتضن ملعب "الدفاع الجوي" في السادسة مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي تونس والسنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، حيث يعد فرجاني ساسي وساديو ماني فرسي الرهان في لقاء اليوم.

وصعد منتخب نسور قرطاج لدور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق 3 تعادلات أمام أنجولا ومالي وموريتانيا قبل أن يتفوق على غانا في الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح وعلى مدغشقر بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، في حين حجز أسود التيرانجا مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثالثة خلف منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبي كينيا وتنزانيا فيما خسر أمام الجزائر.