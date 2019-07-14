شكرا لقرائتكم حرس الحدود يعسكر فى الإسكندرية 20 يوليو استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق لحرس الحدود بقيادة طارق العشرى على إقامة معسكر مغلق للفريق بمدينة الأسكندرية يوم 20 يوليو الجارى استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز .

يهدف الجهاز الفنى للفريق من المعسكر تأقلم اللاعبين الجدد وايضا الصاعدين من قطاع الناشئين للوقوف على مستواهم وتحديد التشكيل الاساسية التى سيعتمد عيها الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى .

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كان طارق العشرى، قد استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.