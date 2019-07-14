طبيب الاهلي يطمئن على برنامج تأهيل سعد سمير من جراحة الركبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي مع سعد سمير مدافع الفريق؛ للاطمئنان على حالته، في ظل برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في الفترة الأخيرة.
وأكد أن اللاعب يتحسن بشكل كبير ويتقدم في برنامج التأهيل الذي يخضع له من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية بعد التعافي تماما من الإصابة.
وكان سعد سمير قد تعرض خلال الفترة الماضية للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.
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