سوبر كورة.. هل يتقاضى أشرف بن شرقى 18 مليون جنيه سنوياً من الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمعت الصحف السعودية والمغربية على اقتراب أشرف بن شرقى، لاعب الهلال، من الانتقال لصفوف نادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وحرص سوبر كورة على معرفة قيمة الراتب السنوى للمغربى أشرف بن شرقى، قبل انتقاله بشكل رسمى لنادى الزمالك، خاصة أنه ضمن اللاعبين المعروفين بتقاضى مبالغ مالية كبيرة. Advertisements وينص عقد أشرف بن شرقى مع نادى الهلال السعودى على تقاضى اللاعب المغربى 45 مليون جنيه خلال مدة التعاقد البالغة موسمين ونصف الموسم، ما يعنى أن عقده السنوى يبلغ 18 مليون جنيه مصرى، فهل يتقاضى اللاعب نفس المبلغ بعد قدومه إلى القلعة البيضاء، أم يوافق على تخفيض عقده لرغبته فى ارتداء القميص الأبيض؟. لقراءة التفاصيل كاملة ومعرفة طلبات الاعب المالية اضغط هنا:

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