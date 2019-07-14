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موعد مباراة مصر ومالى فى نهائى البطولة الأفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئى كرة السلة مع نظيره المالى اليوم، الأحد، فى نهائى البطولة الأفريقية التى تقام بالرأس الأخضر وتستمر حتى 16 يوليو الجارى.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة فى العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وصعد المنتخب إلى بطولة كأس العالم للشباب تحت17 سنة، حيث يصعد بها أول وثانى البطولة الأفريقية.

 

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وكان المنتخب قد فاز فى المباريات التى خاضها أمام كل من أنجولا ونيجيريا والرأس الأخضر والجزائر وغينيا، من المقرر أن يلتقى المنتخب اليوم الأحد مع مالى فى نهائى البطولة. 

 

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من: محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على.

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