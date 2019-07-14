شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع مع رباعى الأهلي الدولى فى إسبانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع رباعى الفريق الدولى محمد الشناوى ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف فور وصولهم أمس، السبت، إلى معسكر الإعداد المقام فى إسبانيا.
وتحدث لاسارتي مع الرباعى عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة فى التتويج بلقب الدوري.
وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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