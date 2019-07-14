شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم النجم العالمى حكيم فى احتفالية مبادرة "خليك رياضى" برعاية السيسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع كافة فئات المجتمع المصرى على ممارسة الرياضة باعتبارها "أسلوب حياة"، كرم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحى الفنان العالمى حكيم فى احتفالية كبرى حضرها العديد من الشخصيات العامة والآلاف من كل فئات المجتمع.

أقيمت الاحتفالية بمركز شباب الجزيرة، ونظمها الاتحاد المصرى لـ"ستريت وورك اوت" لإطلاق مبادرة " خليك رياضى " Be fit"، وتم اختيار حكيم لأنه فنان استثنائى ونجاحاته لا تتوقف، وفخر للفن المصرى فى كل المحافل العالمية ومصدر الثقة للمصريين والرمز الذى يتم اختياره فى أى احتفالية تقام على أرض مصر، ولأنه كان من أهم عوامل نجاح حفل افتتاح بطولة كاس الأمم الأفريقية بتقديمه أغنية "متجمعين".

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