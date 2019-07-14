شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى.. نسر تونس وموحد القطبين فى كان 2019.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موحد القطبين هو لقب الملك مينا الذى وحد الدولة المصرية فى عصر الفراعنة سياسياً، قبل أن يوحدها التونسى فرجانى ساسى نجم وسط الزمالك ومنتخب تونس كروياً، ليجمع شمل عشاق الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى مدرجات بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حالياً وتنتهى يوم 19 يوليو.

ساسى أو "عازف الألحان"، كما تلقبه جماهير القلعة البيضاء، قاد نسور قرطاج فى مباراة كان هو نجمها الأول للتأهل أمام منتخب مدغشقر بعد الفوز بثلاثية نظيفة، ليتأهل المنتخب التونسى إلى الدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويستعد لتحدٍ جديد اليوم بمواجهة السنغال لحجز تذكرة النهائى.

المدرجات المصرية فى حب تونس اعتادت فى كل مباراة على رفع صور ساسى، حيث ظهر القميص الأبيض والأحمر مجتمعين على مؤازرة نسور قرطاج.

منتخب تونس لم يتذوق طعم التتويج باللقب القارى سوى فى مناسبة وحيدة عام 2004 عندما استضاف تلك النسخة، انتعشت آماله رغم البداية المتعثرة بثلاث تعادلات فى دور المجموعات، ليحلم باللقب القارى الثانى فى تاريخه على أرض الفراعنة، فهل يفعلها فرجانى ساسى وأصدقاؤه فى موقعة الليلة؟

عدسة الخليج 365 التقطت صوراً لنجم منتخب تونس نرصدها فى التالى..

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