شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات تظهر فى طلائع الجيش اليوم ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر اليوم الأحد، 6 صفقات جديدة لنادى طلائع الجيش فى فترة إعداد الفريق لأول مرة بعد التعاقد معها فى الميركاتو الصيفى الحالى .

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وتبدأ اليوم الأحد فترة إعداد نادى طلائع الجيش للموسم الجديد على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث يتجمع اللاعبون فى تمام الثالثة عصراً ويعقد الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس جلسة تعارف معهم لشرح طبيعة المرحلة القادمة .

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وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك يوم 28 يوليو الجاري، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.