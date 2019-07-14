شكرا لقرائتكم خبر عن "غزال" الأهلي يعترف بعدم التوفيق ويرفض الأعذار لعدم التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلى، أن الروح المعنوية المرتفعة التى يشهدها معسكر الإعداد المقام فى إسبانيا تؤكد إصرار اللاعبين على الفوز بلقب الدورى، من خلال الظهور بشكل مميز أمام المقاولون العرب والزمالك فى ختام منافسات البطولة.

وأضاف مهاجم الأهلى أن المعسكر الحالى هو أحد أفضل المعسكرات التى خاضها الفريق، لأنه أتاح للجهاز الفنى الوصول باللياقة البدنية للاعبين إلى أفضل معدلاتها من خلال التدرب على فترتين يومياً، وخوض مباريات ودية أمام مدارس كروية متنوعة من اسبانيا وانجلترا، وهو ما ساهم فى جاهزية الجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة الانسجام واهتمام الجهاز بكل التفاصيل وتحفيز اللاعبين على التركيز من أجل الفوز بالمباراتين المقبلتين فى مشوار الدرع وحسم اللقب.

وشدد عمرو جمال على أنه لا صوت يعلو داخل الفريق حالياً على الفوز باللقب، وكل ما يشغل الجميع خلال هذه الفترة هو تقديم أفضل أداء وعدم السماح بأية أخطاء فى المباريات، وهو ما يظهر بشكل فعلى من خلال اهتمام أعضاء الجهاز الفنى بتنفيذ كافة التفاصيل الخططية والفنية، وتكرار هذا الأمر لضمان الظهور بالشكل المطلوب، خاصة أن الجميع يقدرون جيدًا أهمية وصعوبة المواجهتين فى هذا التوقيت بعد توقف المسابقة لفترة طويلة والأجواء التى يعيشها الشارع الكروى منذ خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لافتا إلى أن انتظام اللاعبين الدوليين فى المعسكر وتواجدهم مع الفريق خلال هذه الفترة يدعم حظوظه فى المنافسة على الفوز باللقب.

الموسم الأصعب

وأضاف "الغزال" أن الموسم الحالى هو الأصعب فى تاريخ المسابقة لإقامته فى ظروف استثنائية للغاية تسببت فى امتداد المسابقة لفترة طويلة، بالإضافة إلى الضغط الرهيب الذى صاحبها وأدى إلى خوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام، وهو ما أدى إلى كم كبير من الإصابات والإجهاد، والتأثير بشكل سلبى على أداء الفريق ونتائجه، لكن فريق الأهلى لا يعرف الأعذار ولا يقدم مبررات ولكنها ظروف يعلمها الجميع، وهو ما زاد من حماس اللاعبين وإصرارهم على تعويض الخروج من بطولة أفريقيا؛ من أجل الفوز بلقب الدورى بعد أن عانى الأهلى من غياب التوفيق بشكل كبير مع وصوله للنهائى مرتين دون تحقيق اللقب الأفريقى.

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وأشار عمرو جمال إلى أن معدن جمهور الأهلى ولاعبيه يظهر فى الأوقات الصعبة، وهو ما ظهر بشكل عملى من خلال التفاف الجماهير حول اللاعبين فى الأوقات العصيبة، مضيفًا أن المنافسة فى الموسم الحالى كانت صعبة للغاية مع أكثر من فريق، فضلا عن كم الإصابات الذى تعرض له اللاعبون لفترات طويلة، ما أدى إلى خسارة جهود العناصر المميزة فى الأوقات الحرجة، لكن الأمور تحسنت خلال الأسابيع التى سبقت فترة التوقف ووصل الأهلى إلى مستوى مميز وكان يأمل فى مواجهة المقاولون العرب والزمالك قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكداً أن الفريق لن يفرط فى الفوز بالدورى والكأس والسوبر، الى جانب السعى بكل قوة نحو الفوز دورى الأبطال الأفريقى.

لم أكن موفقا

وألمح عمرو جمال إلى أنه على الصعيد الشخصى لم يكن موفقا خلال الموسم الجارى بعد أن قضى فترة طويلة على قائمة الانتظار إلى جانب تعرضه للإصابة قبل انطلاق مباريات الدورى الثانى رغم إشادة الجهاز الفنى به والرغبة فى الدفع به بالمباريات، لكنه القضاء والقدر الذى يؤمن به، مشيراً إلى أنه يقاتل خلال التدريبات ويأمل فى أن يكون له دور فى اللقاءات المقبلة.

وأكد "الغزال" أن المنافسة فى خط هجوم الأهلى تشتهر بالقوة عبر تاريخ النادى الذى يضم اللاعبين الأفضل دائما، والجميع يعرف أن النادى لديه فى الوقت الراهن تشكيلة تساوى فريقين وهو ما يحتاجه للمشاركة فى كل البطولات التى ينافس عليها، وأى لاعب يحظى بشرف المشاركة بقميص الأهلى يجد كل الدعم من زملائه من أجل صالح النادى بشكل عام.

وعن مسألة ارتباطه بخوض تجربة جديدة خارج النادى فى الموسم المقبل أكد ان هذا الأمر يتكرر مع عدد كبير من اللاعبين مع كل فترة انتقالات، لكنه مستمر فى الأهلى وتركيزه فى الملعب فقط ويدعم أى قرار يخدم مصلحة النادي