شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق القومى لسلاح الشيش يغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، الفريق القومى لسلاح الشيش، فى طريقه إلى بودابست للمشاركة فى بطولة العالم بالمجر.
قام فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، بإنهاء إجراءات الفريق القومى عبر مطار 3 على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى بودابست عاصمة المجر.
وتقام بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2019، ثم يعقبها دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2019.
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