كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت علاقة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، فى طريق مسدود مع البيت الأبيض، وبات من الواضح أنه لن يعود للقلعة البيضاء الموسم الجديد، ليبقى السؤال الذى يشغل ملايين من جمهور كرة القدم المصرية بصفة عامة والزمالك على وجه الخصوص، كيف يحسم كهربا مستقبله؟.

أزمة محمود كهربا تصاعدت مع إدارة نادى الزمالك بعدما غادر اللاعب القاهرة الجمعة الماضى متوجهًا إلى تركيا لبحث العروض التى تلقاها مؤخرًا ومن ثم التوقيع للانضمام لأحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولا تزال الأزمة قائمة مع مسئولى الزمالك حتى الآن، بعدما امتنع اللاعب عن التواجد فى مقر النادى ساعيًا لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

كهربا يطالب بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات قادمة.

مفاوضات مع الأهلي

حسب الأنباء التى تناولتها تقارير ومصادر فى الأهلي، فإن مسئولاً بارزاً فى الأهلى تحدث مع كهربا وتفاوض معه بشأن ارتداء القميص الأحمر، لكن المسئول طلب من اللاعب إنهاء علاقته بالزمالك حتى لا يكون الأهلي طرفاً فى صراع اللاعب مع القلعة البيضاء.

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البعض ربط بين تواجد كهربا فى تركيا وانضمامه للنادى الأهلي، وهناك من يربط بين إمكانية تكرار سيناريو أكثر من لاعب ضمّه الأهلي عبر "محلل" خارجى، أبرزهم سيد معوض الذى رحل للأهلي بعد "ترانزيت" تركى، وعمرو السولية الذى لعب للأهلى بعد تجربة قصيرة فى الشعب الإماراتى.

الانتقال لدينزلى سبور التركي

التقارير الواردة من تركيا تؤكد أن "كهربا" اقترب من التوقيع على عقود انضمامه إلى نادى دينزلى سبور التركي.

موقف الزمالك من تمرد كهربا

من جهته شدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على أن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض لا يستطيع التحرك دون موافقة النادى، مشدداً على أن أى نادٍ سيتعاقد مع كهربا سيقوم بمقاضاته وإيقاف قيده، وسيحصل على التعويض الذى يطلبه إن حدث ووقع لناد آخر.

وقال رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، "محضر لكهربا مفاجأة هيندم على اللى بيعمله، وبقوله بلاش تلعب بالنار مع الأسود ولا يصح، وأنا اللى اتبنيته وجبته وقالى يا بابا إنت خليت فيها بابا؟.. ومنحتك فرصة واتنين وتلاتة".