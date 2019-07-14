شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للحدود بالإسكندرية 20 يوليو استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود، بقيادة طارق العشرى، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية يوم 20 يوليو الجارى لستعدادا للموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز.

ويهدف الجهاز الفنى للفريق من المعسكر تأقلم اللاعبين الجدد وايضا الصاعدين من قطاع الناشئين للوقوف على مستواهم وتحديد التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه الجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى.

وكان طارق العشرى قد استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.