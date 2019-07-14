شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة تونس والسنغال فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى السادسة مساء اليوم، تنطلق المباراة المرتقبة التى تجمع منتخبى تونس والسنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة تونس والسنغال اليوم، فالمنتخب التونسى يسعى للتأهل للمباراة النهائية المحدد لها الجمعة المقبل للاحتفاظ بحلم التتويج باللقب القارى للمرة الثانية فى تاريخه بعد نسخة 2004، فيما يطمح منتخب السنغال للمضى قدماً نحو حصد اللقب القارى الأول فى تاريخه.

ولم يكن أكثر المتفائلين ينتظر وصول منتخب تونس إلى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ نسخة 2004، بعد المستويات المتواضعة والنتائج الهزيلة لمنتخب "نسور قرطاج" فى دور المجموعات ما دفع البعض للمطالبة بإقالة الفرنسى الآن جيريس المدير الفنى لمنتخب تونس من منصبه رغم التأهل.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة:

ـ المباراة تبث عبر شاشة قناة تايم سبورت الناقل الرسمى لمباريات كأس الأمم الأفريقية

ـ تقام المباراة على استاد الدفاع الجوى

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ـ منتخب تونس تأهل إلى نصف النهائى بعد الفوز على مدغشقر 3/0

ـ خاض منتخب تونس 5 مباريات فى كان 2019، تعادل فى 4 وحقق فوز وحيد

ـ حجز منتخب السنغال مقعده فى نصف النهائى بعد فوزه على بنين بنتيجة 1/0

ـ خاض منتخب السنغال 5 مباريات فى كان 2019، فاز فى 4 مباريات وخسر واحدة أمام منتخب الجزائر

ـ يسجل منتخب السنغال الظهور الأول فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وبالتحديد منذ نسخة 2006 التى أقيمت فى مصر.