شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاعب المقاولون يطلب الاحتراف فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعب المقاولون العرب إدارة ناديه بالموافقة على العرض الذى تقدم به مسئولو نادى باناثينايكوس اليونانى لخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى فترة الانتقالات الصيفية.
وكان مسئولو باناثينايكوس اليونانى طلبوا التعاقد مع لاعب المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
ونشر "سوبر كورة"، فى وقت سابق، صورة ضوئية من الإيميل المرسل من النادى اليونانى للمقاولون العرب لطلب التعاقد مع اللاعب، وأبدى اهتماما كبيرا بالتعاقد معه للاقتناع الكامل بإمكانياته الفنية.
وطلب نادي باناثينايكوس من مسئولى المقاولون تحديد المقابل المادى المطلوب لانتقال اللاعب لصفوف النادي اليونانى خلال الصيف المقبل.
ويترقب النادى اليونانى معرفة الرد النهائى لنادى المقاولون العرب لتحديد موعد سفر اللاعب إلى اليونان خلال الفترة المقبلة.
لمعرفة لاعب المقاولون الذى يطالب إدارة ناديه بالاحتراف عبر سوبر كورة اضغط هنا
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