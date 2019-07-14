بالفيديو.. مدرب الإسماعيلي يهدد عواد: أتحدى أن ينكر ما قاله لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هاجم سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، لاعبه محمد عواد بعد إعلان رغبته في الرحيل عن الدراويش، في ظل اهتمام نادي الزمالك بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد عواد أعلن عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارته مع الوحدة السعودي (طالع التفاصيل).

وقال سعفان في تصريحات لقناة "تايم سبورتس": "يجب أن يخرج محمد عواد ليقول الحقيقة، حيث يعلم جيدًا ما قاله لي، يقول في بيانه إن هناك من يشوه صورته في الإسماعيلية وهذا الأمر غير صحيح".

وأضاف موجهًا حديثه عواد: "إذا لم تخرج لقول الحقيقة خلال 48 ساعة سينتهي كل شيء بيني وبينك، أقولها صراحةً أمام الملايين".

Advertisements

وأوضح: "عندما انقطع عواد عن التدريبات (بعد نهاية إعارته للوحدة السعودي) اتصلت به للاستفسار عن الأمر، لكنه قال لي (مينفعش آجي واللاعيبة دي موجودة)"، في إشارة إلى زملاءه بالإسماعيلي.

وأكمل: "قلت له إنه خارج حساباتنا أمام الزمالك لأن الدوري لم ينته بعد، وأعطيت له حرية الاختيار بين الراحة أو الرحيل أو الانتظام في التدريبات، لكنه قال لي (هتمرن معاكم السنتين دول وبعدين هبقى لاعب حر)".

وأتم سعفان قائلا لعواد: "أتحدى أن يكذبني فيما أقول، نادي الإسماعيلي به 7 أبواب، لن يقف على أي لاعب، لا أستطيع تشويه صورتك لأنني من ربًّيتك، (خليك صريح ونقي من جواك عشان ربنا يكرمك)".

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن في تصريحات تلفزيونية، السبت، اقتراب ناديه من إتمام صفقة التعاقد مع محمد عواد هذا الصيف، في محاولة لتعويض غياب الحارس محمود عبدالرحيم جنش بسبب الإصابة التي تعرض لها في معكسر المنتخب.