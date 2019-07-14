"مفاجأة تايم سبورت العالمية".. تعرف على معلقي ومحللي دور نصف النهائي لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يشهد اليوم الأحد، مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام في مصر.

ويستضيف ملعب 30 يونيو المباراة الأولى في الساعة 6.00 مساء بتوقيت القاهرة بين السنغال وتونس، وفي الساعة 9.00 مساء يستضيف استاد القاهرة مباراة الجزائر ونيجيريا.

ويُدير مباراة السنغال وتونس طاقم حكام مكون من باملاك تيسيما ويسا ويساعده كلا من وليد أحمد علي وسافاري كابيري اوليفيي، والحكم الرابع بيرنارد كاميل.

أما حكام مباراة نيجيريا والجزائر، ستكون تحت قيادة طاقم حكام مكون من باكاري جاساما ويساعده كلا من سامبا الحجي مالك وسايدو تياما والحكم الرابع فيكتور جوميز.

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ونقدم لكم زوار الخليج 365 الكرام، دليلك لمتابعة ومشاهدة مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

تايم سبورتس (التردد الأرضي)

ينطلق الاستوديو التحليلي في الساعة 3.00 عصرا، بقيادة الإعلامي سيف زاهر، وفي حضور كلا من عماد متعب وحازم إمام، والظهور الأول للإيفواري ديديه دروجبا أحد أساطير كرة القدم الأفريقية.

ويعلق على مباراة السنغال وتونس في الساعة 6.00 مساء، المعلق السعودي فهد العتيبي، أمام مباراة الجزائر ونيجيريا في الساعة 9.00 مساء، ستكون بتعليق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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