إيكاردي على أبواب يوفنتوس

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاري غادر بالاتفاق معه، المعسكر التدريبي للفريق تحضيراً للموسم المقبل، في ظل تقارير عن اقترابه من الانضمام ليوفنتوس.

ونشر إنتر عبر حسابه على تويتر أن إيكاردي سيغادر المعسكر التدريبي في لوغانو السويسرية ويعود إلى ميلانو.

وأضاف النادي: “توصل النادي والمهاجم إلى هذا القرار باتفاق مشترك.. سيتابع إيكاردي تدريبات ما قبل انطلاق الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، لكنه لن يشارك في الجولة التحضيرية في آسيا”.

وتأتي مغادرة إيكاردي (26 عاماً) وسط تقارير عن احتمال انتقاله إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، بعد موسم مضطرب مع الفريق اللومباردي الذي جرده من شارة القيادة لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.

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وتوج المهاجم الارجنتيني هدافاً لـ “سيري أ” موسم 2017-2018 برصيد 29 هدفاً، مشاركة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، إلا انه لم ينجح الموسم المنصرم في تسجيل سوى 11 هدفاً، بعدما أمضى 53 يوماً خارج المستطيل الأخضر بسبب نزاعه مع إنتر.

وحجز إنتر ميلان بشق النفس بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بضمانه المركز الرابع في الجولة الأخيرة من الدوري.

وشهدت صفوف إنتر العديد من التغييرات مع إقالة المدرب لوتشانو سباليتي في مايو (أيار) الماضي، وحلول مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا وتشسلي الإنجليزي السابق أنطونيو كونتي بدلاً منه.

كما نشط الفريق اللومباردي في سوق الانتقالات، فتعاقد حتى الآن مع الأوروغوياني دييغو غودين من أتلتيكو مدريد الإسباني في انتقال حر، ولاعب الوسط الدولي الإيطالي نيكولو باريلا من كالياري لمدة خمسة أعوام.