مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة السابق

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بناء على توصية من بيب جوارديولا المدير لفني للفريق، للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن جوارديولا يرغب في ضم النجم البرازيلي داني ألفيس،

لصفوف مانشستر سيتي، بعد إنتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة "ألفيس طلب الحصول على راتب أسبوعي 120 ألف جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على

الإنضمام للنادي الإنجليزي".

وكان ألفيس تتدرب من قبل مع جوارديولا في برشلونة من 2008 حتى 2012، وتمكنا خلال تلك الفترة من التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين.

يذكر أن ألفيس صاحب الـ 36 عام توج منذ أيام مع منتخب البرازيل، ببطولة كوبا أمريكا 2019، بعد أداء قوي قدمه رفقة السليساو.