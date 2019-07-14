وزارة الرياضة تقيِّم مراكز الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اللقاء التقيمي الختامي لمراكز الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، وذلك بالمدينه الشبابية بابي قير بالاسكندرية .
واشتمل اللقاء الختامي تقييم المتقدمين في ألعاب تنس الطاولة، الچودو، التايكوندو، وتم تقييم عدد ١٥٤ من لاعبي تنس الطاولة، و ٢٢٧ من لاعبي الجودو، وعدد ١٥٠ من لاعبي التايكوندو.
أوضح الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة أن
اشار وزير الشباب والرياضة أنالهدف الرئيس من المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، اعداد اجيال من اللاعبين لتدعيم المنتخبات القومية في الألعاب الرياضية (الشهيدة)، تكون قادرة علي المنافسة وتحقيق الإنجازات العالمية.
أكد الدكتور أشرف صبحي ان المشروع سيسهم في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية بما يخدم الأندية ومراكز الشباب في المناطق المحرومة، والقرى المحرومة، بالاضافة الي تنمية روح الانتماء والوطنية لدي افراد المجتمع.
اوضح "صبحي" ان ألعاب المشروع تتضمن رفع الأثقال، المصارعة، الملاكمة ، تنس الطاولة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، كرة اليد، كرة السلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تقيِّم مراكز الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.