وزارة الرياضة تقيِّم مراكز الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اللقاء التقيمي الختامي لمراكز الناشئين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، وذلك بالمدينه الشبابية بابي قير بالاسكندرية .

واشتمل اللقاء الختامي تقييم المتقدمين في ألعاب تنس الطاولة، الچودو، التايكوندو، وتم تقييم عدد ١٥٤ من لاعبي تنس الطاولة، و ٢٢٧ من لاعبي الجودو، وعدد ١٥٠ من لاعبي التايكوندو.

أوضح الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة أن

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ذلك يأتي تماشياً مع استراتيجية بناء الانسان المصري والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف المواهب من النشء والشباب ورعايتها ، وتسليط الضوء على العناصر المتميزة منها، بما يؤهلها لتمثيل مصر في المحافل الدولية والعالمية بما يخدم الرياضة المصرية والنشء والشباب.

اشار وزير الشباب والرياضة أن

الهدف الرئيس من المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، اعداد اجيال من اللاعبين لتدعيم المنتخبات القومية في الألعاب الرياضية (الشهيدة)، تكون قادرة علي المنافسة وتحقيق الإنجازات العالمية.

أكد الدكتور أشرف صبحي ان المشروع سيسهم في زيادة قاعدة الممارسة الرياضية بما يخدم الأندية ومراكز الشباب في المناطق المحرومة، والقرى المحرومة، بالاضافة الي تنمية روح الانتماء والوطنية لدي افراد المجتمع.

اوضح "صبحي" ان ألعاب المشروع تتضمن رفع الأثقال، المصارعة، الملاكمة ، تنس الطاولة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، كرة اليد، كرة السلة.