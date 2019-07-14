شاهد.. فرج عامر يحذر اتحاد الكرة القادم من أخطاء الماضي

حرص المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على توجيه رسالة إلى توجيه رسالة إلى أعضاء، إتحاد الكرة في المستقبل.

وقال عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :" اهم خطوة يجب ان تتخذ في اتحاد كرة القدم هو الفصل في المشاكل والقضايا المهلقة لان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السابقين كانوا يتحكموا في جميع القضايا والمشاكل المطروحة في

اتحاد الكرة وكانوا يسيروها حسب اهوائهم الشخصية تماما ويعلقوا كل القضايا التي ليس وراءها مصلحة مهما مر عليها من وقت بصورة فجة".

وأضاف عامر :"مشاكل الاندية واللاعبيين كانت تدار علي المزاج اللي دمة خفيف وظريف هو الفائز في النزاع مهما كلن الموضوع لدرج ان هناك قرارت في

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نزاعات صدرت بدو ن حيثيات وصدر استئناف لها ايضا بدون حيثيات ، جميع انواع الفساد المركب والمعقد والعنكبوتي كان موجود في اتحاد كرة القدم كلامي هذا بالدليل والبراهين ويعلمة الجميع ولكنني اتوقع حملة تبييض الاوجه وغسيل السمعة وعودة ريما لعادتها القديمة ونستمر في نفس الدوامة لان هناك استماتة علي اتحاد الكرة".

وكان تقدم أعضاء مجلس الاتحاد وعلى رئسهم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد بإستقالتهم عقب توديع منتخب الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية2019 التي تستضيفها مصر.