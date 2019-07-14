الليلة.. منتخب مصر لناشئي السلة يواجه مالي في نهائي بطولة أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لناشئي السلة، مساء اليوم الأحد، نظيره مالي في نهائي بطولة أفريقيا التي تستضيفها الرأس الأخضر.

تنطلق مباراة مصر ومالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأهل المنتخب بالأمس لكأس العالم ولنهائي البطولة الأفريقية، عقب التغلب على نظيره غينيا في نصف نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها الرأس الأخضر.

يقود المنتخب فنيًا رفيق يوسف، ويرأس

بعثة المنتخب خالد القوصي.

تضم قائمة المنتخب كلًا من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد وآسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر، وعمر سعد وبلال عبدالمطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبدالله ناصر ومحمد على.