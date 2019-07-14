الان تتابع بشكل مفاجئ.. استقالة رئيس لجنة الامتثال في الفيفا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365: تقدم ادوارد هانوفر رئيس لجنة الامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستقالته بشكل مفاجئ بعد ثلاثة أعوام من العمل. Advertisements ووفقا لصحيفة “بيلد ام سونتاج” الألمانية فإن هانوفر تقدم باستقالته لأسباب شخصية وعاد إلى بلاده أمريكا. وأكد هانوفر أن علاقته بجياني إنفانتينو رئيس الفيفا بناءة ، لكنه رفض الكشف عن أسباب استقالته. ورفض هانوفر التعليق على التكهنات المثارة بشأن وجود ادعاءات فساد ضد انفانتينو.

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