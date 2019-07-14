شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي تحت 14 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة المالديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 14 يوليو 2019 - اخر تحديث في 14 يوليو 2019 / 10:37

واصل المنتخب السعودي تحت 14 عاماً تدريباته أمس (السبت)، ضمن معسكره الإعدادي المُقام في مدينة الدمام حتى 17 من الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الودية بالمالديف.



وعمد الجهاز الفني، بقيادة محمد أمين، خلال الحصتين التدريبيتين الصباحية والمسائية، إلى إجراء تمارين تكتيكية متنوعة.

وشهدت الحصة المسائية متابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، الذي عقد اجتماعاً بلاعبي المنتخب الوطني والجهازين الإداري والفني، وحضهم على بذل الجهود بشكل أكبر، من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية خلال المنافسات المقبلة، مثنياً على الروح والانضباطية العاليتين للاعبي الأخضر، ومتمنياً لهم التوفيق والنتائج المميزة خلال الفترة المقبلة.