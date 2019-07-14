الخليج 365 يرصد ترتيب المدربين الوطنيين المرشحين لتدريب منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" ترتيب المدربيين الوطنيين المرشحين لتدريب المنتخب الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أقيل من تدريب الفراعنة على خلفية الخروج المخزى من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر. ويأتى على رأس هؤلاء المدربين حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة والمعروف عنه بالشخصية القوية فضلا عن نجاحه فى قيادة المنتخب الوطنى للفوز ببطولة أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 ، 2008 ، 2010 . Advertisements كما دخل حسام حسن المدير الفنى لسموحة قائمة الترشيحات لقيادة المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة لما يملكه العميد من شخصية قوية تستطيع السيطرة على اللاعبين ويأتى بعده إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى. كما دخل مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة الترشيحات ومعه طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود.

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