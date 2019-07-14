شكرا لقرائتكم الأهلى يجديد مفاوضات ضم محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع محمود متولي مدافع الدراويش تمهيداً للتعاقد معه حال فشل محاولات ضم على جبر مدافع بيراميدز.

وتأتي مفاوضات الاهلي مع متولي بعدما تقدم الإسماعيلي بعرض رسمي لشراء ثنائي القلعة الحمراء أحمد الشيخ وعمرو جمال حيث يتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدارويش لأكثر من لاعب أهلاوي في التعاقد مع متولي لاسيما وأن إدارة الاهلي لم تحسم أي صفقة دفاعية حتى الأن.

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ويرغب الاهلي في تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلي في عدة مراكز من بينها الدفاع.