شكرا لقرائتكم فرج عامر: أزمة الكرة المصرية في تدهور لاعبينا وليس بإخفاق كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على الأزمة التي تعيشها الكرة المصرية في الوقت الحالي، بعد إخفاق المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، مؤكدة أنها ليست بسبب المدرب الوطني أو الأجنبي للفراعنة.

قال عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: ازمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني او اجنبي او مين رئيس اتحاد كرة القدم القادم ، المصيبة ان مستوي اللاعب المصري تدهور وفكرة التكتيكي تجمد بسبب تجمد اللاعبيين وعدم ظهور جدد علي المستوي الدولي وتضاءل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الاوربية ومن منهم محترف بيلعب في اندية ليست علي المستوي اللهم الا محمد صلاح .

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أردف: علقنا كل آمالنا على محمد صلاح بشكل غريب حتي المدربين والمساعدين الذين تناوبوا علي المنتخب اخيرا ملفوظين من الدوريات الكروية المتقدمة والدليل ان اللي بيسيب المنتخب المصري بيفضل يتردد علي مصر لعل وعسي او يدرب فرق دون المستوي.

وتحدث فرج عامر عن أزمة ناشئين 97 متسائلاً: هل يعقل ان يظل لاعبيين مواليد 1997 حتي الآن حبيسي دوري ناشئين هزيل؟ ، هل ينفع تبني سياسة احتكار اللاعبيين وعدم اعطاء فرصة للمواهب الصاعدة؟ ، هل يعقل فشلنا في جميع مسابقات كرة القدم الافريقية جميع المراحل السنية؟

واختتم فرج عامر: المصيبة كبيرة ومتشعبة والكارثة اننا كنا مغيبين بفعل اعلام رياضي موجه.