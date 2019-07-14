شكرا لقرائتكم لاعب المقاولون يطلب المعاملة بالمثل والاحتراف فى اليونان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب بلال ماهر لاعب المقاولون العرب إدارة ناديه بالموافقة على العرض الذى تقدم به مسئولو نادي باناثينايكوس اليونانى لخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى فترة الانتقالات الصيفية.

كان مسئولو نادي باناثينايكوس اليونانى، طلبوا التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر، لاعبا المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى الجارى قبل أن يوافق مسئولى ذئاب الجبل على عرض يوسف أحمد دون زميله بلال ماهر.

وننشر "الخليج 365" فى وقت سابق، صورة ضوئية من الإيميل المرسل من نادي باناثينايكوس اليونانى، لنادي المقاولون العرب، لطلب التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر.

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وذكر النادي اليونانى فى الإيميل المرسل لنادي المقاولون العرب، وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع اللاعبان، بعد الاقتناع الكامل بإمكانيات اللاعبين الفنية.

وطلب نادي باناثينايكوس من مسئولي المقاولون، تحديد المقابل المادى المطلوب لانتقال الثنائى لصفوف النادي اليونانى خلال الصيف المقبل.

ويترقب النادي اليونانى معرفة الرد النهائى لنادي المقاولون العرب لتحديد موعد سفر اللاعبان إلى اليونان خلال الفترة المقبلة.