شكرا لقرائتكم اختبار وزن وكشف طبي للاعبي طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري لاعبو طلائع الجيش قياسات بدنية وكشف طبى شامل استعداداً للموسم الجديد 2019 /2020، للاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

تنطلق اليوم الأحد فترة إعداد طلائع الجيش للموسم الجديد على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث يتجمع اللاعبون فى تمام الثالثة عصراً ويعقد الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس جلسة تعارف معهم لشرح طبيعة المرحلة القادمة وطريقته في التعامل مع اللاعبين.

نادي طلائع الجيش تعاقد مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. كما تعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

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أنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.