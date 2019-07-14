شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية وكشف طبى لنجوم طلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو طلائع الجيش لقياسات بدنية بالإضافة لكشف طبى شامل استعداداً للموسم الجديد.

وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات، والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم، والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

وتبدأ اليوم، الأحد، فترة إعداد نادى طلائع الجيش للموسم الجديد على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث يتجمع اللاعبون فى تمام الثالثة عصراً ويعقد الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس جلسة تعارف معهم لشرح طبيعة المرحلة القادمة .

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد. كما تعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.