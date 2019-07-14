شكرا لقرائتكم خبر عن تامر صقر لـ "تايم سبورت" : السنغال والجزائر يتفوقان دفاعياً على نيجيريا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى تامر صقر نجم الاهلى السابق أن منتخبا السنغال والجزائر يتفوقان دفاعياً على منتخبا نيجيريا وتونس قبل مواجهات المربع الذهبى لكأس الامم الافريقية 2019 .

وقال تامر صقر فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت" : "المباريات السابقة تثبت تفوق منتخبى السنغال والجزائر من الناحية الدفاعية على منتخبى نيجيريا وتونس وهو مايمنحهم ميزة أفضل قبل مواجهات اليوم"

ويضيف تامر صقر : "نحلم بنهائى عربى لكان 2019 بين الجزائر وتونس ، والجماهير المصرية تساند المنتخبان العربيان وتتمنى تفوقهم الليلة ومع أنها أمنياتى ولكن توقعاتى تختلف فلقد نرى نهائى بين السنغال والجزائر "

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ويسعى منتخب الجزائر لحجز مقعده فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه نيجيريا في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويحتضن ملعب "الدفاع الجوي" في السادسة مساء اليوم، المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي تونس والسنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، حيث يعد فرجاني ساسي وساديو ماني فرسي الرهان في لقاء اليوم.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.