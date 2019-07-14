شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة يرفع شعار الكاجوال يليق بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم دائما نجوم الكرة بكل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون، خاصة الملابس الكاجوال البعيدة عن الملابس الرياضية. ومن أبرز النجوم الذين يهتمون بعالم الموضة فى الكاجوال نجم الأهلى صالح جمعة، فضلا عن اهتمامه بماركات النظارات الشمسية. ويرصد الخليج 365 لقطات توضح اهتمام صالح جمعة بالملابس الكاجوال فى الصور التالية:

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