شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الطائرة أمام السنغال لتحديد بطل برونزية البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب سيدات الكرة الطائرة نظيره السنغالى، اليوم الأحد، فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر الدولية. Advertisements وتلقى منتخب سيدات الطائرة خسارة ثقيلة أمام الكاميرون فى نصف النهائى بنتيجة 3/0 . ومن المقرر أن يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره الكينى فى نهائى البطولة لتحديد صاحب اللقب فى السابعة مساءً.

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