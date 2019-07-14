المهاجم الجديد يطيح بخالد بوطيب من الزمالك فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى هذا الصيف حيث بدأ مسئولى النادى الأبيض فى البحث عن مهاجم سوبر لضمه على حساب بوطيب وتم ترشيح عددا من المهاجمين مثل الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة وسيحسم مسئولى النادى الأبيض ملف المهاجم الجديد خلال الفترة القادمة.
يذكر أنه يوجد استقرار داخل الزمالك أيضا على رحيل المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك، وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه، وكان بن شرقى معارا إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، قبل عودته إلى الهلال السعودى مرة أخرى على أن يحدد وجهته المقبلة فى الموسم الجديد.
وجاء قرار التضحية بأحداد من جانب مسئولى الزمالك بعد العودة إلى خالد جلال المدير الفنى للفريق ويعمل مسئولو الزمالك حاليا على تسويق أحداد من أجل إتمام ضم بن شرقى والإعلان الرسمى عن الصفقة خاصة بعدما أكد مسئولى النادى الأبيض لوسيط الصفقة إنهم يعملون أولاً على إنهاء الوجهة المقبلة لأحداد وإيجاد عرض مناسب لرحيله حتى لا تحدث أزمة ويرحل بشكل حر فى حالة ضم بن شرقى وقيده نهاية الشهر فى قائمة الفريق للموسم الجديد والقائمة الأفريقية بدلا من أحداد وبذلك سيبحث مسئولو الزمالك عن ضم لاعب أجنبى آخر بجانب بن شرقى وسيكون على حساب المغربى خالد بوطيب.
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